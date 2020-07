Tiro a volo, Stanco e Fabbrizi trionfano nella Green Cup (Di domenica 26 luglio 2020) Sono Silvana Stanco e Massimo Fabbrizi i vincitori della decima Green Cup nella specialità Fossa Olimpica. La Stanco era arrivata in finale al terzo posto ma è stata molto brava a non mollare e ad aggiudicarsi la sfida finale contro Alessandra Perrilli per 45/50 a 43/50. Sul gradino più basso del podio Alessa Iezzi con 34/40. Come se non bastasse, Stanco ha trionfato anche nella competizione a squadre insieme a Jessica Rossi e Fiammetta Rossi. In ambito maschile, dopo un percorso positivo ma senza particolari acuti, Massimo Fabbrizi è stato protagonista di un exploit proprio nel finale e, con il punteggio di 47/50, ha avuto la meglio del 45/50 di Giulio Fioravanti. Medaglia di bronzo per Giovanni Pellielo, il quale ha chiuso ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tiro volo Tiro a volo, Open Day paralimpico al Tav Umbriaverde Umbriadomani Tiro a volo: Green Cup; vincono Stanco e Fabbrizi

(ANSA) – MASSA MARTANA, 26 LUG – L’ultimo atto della Green Cup, ‘classica’ del tiro a volo che si svolge al Tav Umbriaverde, incorona Silvana Stanco e Massimo Fabbrizi nella Fossa Olimpica. La tiratri ...

