Stasera in Tv oggi 26 luglio 2020: Vanessa Incontrada in “Non dirlo al mio capo 2” (Di domenica 26 luglio 2020) Stasera in Tv oggi, 26 luglio 2020, sarà una domenica sera tra serie Tv e film imperdibili. Sulla Rai torna Vanessa Incontrada con le avventure di Non dirlo al mio capo 2. Invece, su Canale 5 andrà in onda il film biografico Lion. Poi su Rai 3 tornano le interviste di Raffaella Carrà. Come sempre non mancheranno programmi di approfondimento e attualità. Il divertimento è assicurato con la programmazione in chiaro. A questo punto non rimane che godersi il proprio spettacolo preferito. Scopriamo insieme con una piccola guida quali sono invece le proposte degli altri canali Tv. Leggi anche –> “Baby” in arrivo la terza stagione su Netflix: tra le new entry la figlia di Morgan e Asia ... Leggi su urbanpost

