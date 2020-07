Sampdoria, out Bereszynski contro la Juve: le sue condizioni (Di domenica 26 luglio 2020) Bartosz Bereszynski non prenderà parte alla sfida contro la Juventus: risentimento muscolare per il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski non parteciperà alla sfida contro la Juventus a causa diun risentimento muscolare accusato durante l’allenamento di rifinitura di questa mattina. Il terzino della Sampdoria verrà monitorato nelle prossime ore dallo staff sanitario, ma potrebbe aver terminato anzitempo la stagione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Scendono in campo Juventus e Sampdoria per la sfida che potrebbe assegnare matematicamente lo Scudetto ai bianconeri in caso di vittoria. Non mancano le sorprese nelle due formazioni scelte da Sarri e ...

Sarri: "È il campionato più difficile della storia, ora non dobbiamo perdere la testa"

"Nessuno deve superarci per motivazioni". Maurizio Sarri riassume così l'atteggiamento che vuole vedere in campo domani sera contro la Sampdoria, quando la Juventus avrà il secondo match point scudett ...

