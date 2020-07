Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow scherzano sulla candela alla vagina in un video esilarante (Di domenica 26 luglio 2020) Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow, in un esilarante video, parlano di elezioni e dell'ormai famosa candela al profumo di vagina. Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow sono i protagonisti di un esilarante video in cui, oltre a ricordare l'importanza di votare, le due star scherzano sulle ormai famose candele al profumo di vagina che sono state messe in vendita alcuni mesi fa. Il filmato pubblicato su Instagram è un modo per ricordare come controllare di essere in regola con la registrazione necessaria a esprimere la propria preferenza in occasione delle elezioni presidenziali. Robert ... Leggi su movieplayer

Ale_99_Campa : RT @voidvalee: GWYNETH PALTROW E ROBERT DOWNEY JR NON È UN’ESERCITAZIONE - joesajoke : RT @IR0NLANG: Raga comunque Robert Downey Jr ha 5 anni. GUARDATELO - 3cinematographe : #RobertDowneyJr. scherza sulle candele 'intime' di #GwynethPaltrow - badtasteit : #RobertDowneyJr. scherza con #GwynethPaltrow sulle sue candele e invita gli americani a votare - middleton____ : RT @voidvalee: GWYNETH PALTROW E ROBERT DOWNEY JR NON È UN’ESERCITAZIONE -

Robert Downey Jr. e Gwyneth Paltrow hanno interpretato due personaggi Marvel, e nello specifico: l’amatissimo Tony Stark/Iron Man e Pepper Potts, sposa di Iron Man dal 2008 fino a Avengers: Endgame de ...

