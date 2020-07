Ripartono le Manifatture Digitali con Roberto Baggio e Nada (Di domenica 26 luglio 2020) Dopo la pausa forzata per il Covid 19, le attività delle Manifatture Digitali di via Dolce de'Mazzamuti sono riprese con una lunga serie di casting destinati a produzioni cinematografiche e televisive. Leggi su lanazione

Ultime Notizie dalla rete : Ripartono Manifatture

LA NAZIONE

Prato, 26 luglio 2020 - Dopo la pausa forzata per il Covid 19, le attività delle Manifatture Digitali di via Dolce de’Mazzamuti sono riprese con una lunga serie di casting destinati a produzioni cinem ...di Federico Berti Dopo la pausa forzata per il Covid 19, le attività delle Manifatture Digitali di via Dolce de’ Mazzamuti sono finalmente ricominciate con una lserie di casting destinati a produzioni ...