Nuovo focolaio di coronavirus in un centro estivo per bambini

Ci sono anche l'animatore di un centro estivo ed uno dei bambini che vi partecipa tra i 7 contagiati del Nuovo mini focolaio individuato in Toscana al Mugello. Lo ha reso noto l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, aggiungendo che dall'inizio del cluster sono 176 ad oggi i contatti stretti individuati che sono stati sottoposti a obbligo di quarantena. Tuttavia, la situazione sarebbe sotto controllo. "I casi risultati positivi – ha aggiunto Saccardi – sono legati per la maggior parte dei casi a eventi privati e non ai luoghi della movida, motivo che non ci esime dal richiamare ciascuno a tenere comportamenti responsabili e osservare le cautele previste dall'emergenza sanitaria", facendo sapere che intanto proseguono le inchieste

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo focolaio Coronavirus: nuovo focolaio in Toscana FirenzeToday Coronavirus, zero positivi e nessun nuovo ricovero nel Ferrarese

FERRARA. Dopo la morte dell'anziana di Codigoro comunicata sabato 25 luglio, oggi (26 luglio), non solo non si registrano nuovi decessi riconducibili al coronavirus, ma dal bollettino sanitario non ri ...

A giorni la validazione sui test rapidi per Covid. “Farli a tutti gli arrivi non Schengen, possiamo evitare la seconda ondata”

Sono di due tipi i test rapidi per la diagnosi della positività al nuovo coronavirus SarsCov2 all’esame dell’Istituto nazionale per le malattie infettive ‘Spallanzani’ di Roma. Sono in grado di dare u ...

