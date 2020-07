Novara, positivo al Covid un calciatore: "Sta bene, è asintomatico" (Di domenica 26 luglio 2020) Un giocatore del Novara Calcio, che milita in serie C, è risultato positivo al Covid 19. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri: la positività è stata rilevata a fine stagione; l'atleta è ... Leggi su quotidiano

ZanellaRina : RT @valy_s: Positivo al tampone per Sars-cov2 NON vuol dire malato di #COVID19. Un ASINTOMATICO (60-75%)è SANO Si farà mai un serio studio… - haStatoNESSUNO : RT @valy_s: Positivo al tampone per Sars-cov2 NON vuol dire malato di #COVID19. Un ASINTOMATICO (60-75%)è SANO Si farà mai un serio studio… - AaronHLandau : RT @valy_s: Positivo al tampone per Sars-cov2 NON vuol dire malato di #COVID19. Un ASINTOMATICO (60-75%)è SANO Si farà mai un serio studio… - AnnaMariaCastel : RT @valy_s: Positivo al tampone per Sars-cov2 NON vuol dire malato di #COVID19. Un ASINTOMATICO (60-75%)è SANO Si farà mai un serio studio… - Carlo_A_Macc : RT @valy_s: Positivo al tampone per Sars-cov2 NON vuol dire malato di #COVID19. Un ASINTOMATICO (60-75%)è SANO Si farà mai un serio studio… -