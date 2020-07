"Mozione di sfiducia a Fontana". L'attacco dei 5 Stelle in Lombardia sul caso camici (Di domenica 26 luglio 2020) “Il Movimento 5 Stelle è pronto a presentare la Mozione di sfiducia al presidente Fontana. Il presidente, da tempo inspiegabilmente assente, deve venire a riferire in Aula”: è quanto scrive in una nota Massimo De Rosa, capogruppo del M5S in Regione Lombardia, aggiungendo che “chiediamo alle altre forze d’opposizione di sostenere la nostra richiesta”.“Basta annunci, basta dichiarazioni mezzo stampa, basta bugie, all’istituzione che rappresenta e ai cittadini Fontana deve rendere conto - prosegue De Rosa - Dalle mascherine pannolino ai test sierologici, senza dimenticare l’ospedale in fiera, fino al caso camici per il quale è indagato, sono tante le risposte che il governatore deve ai ... Leggi su huffingtonpost

