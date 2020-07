MotoGp, si spengono i semafori a Jerez: il Gran Premio di Andalusia LIVE (Di domenica 26 luglio 2020) Seconda gara nel giro di una settimana a Jerez, dove oggi va in scena il Gran Premio di Andalusia. Grande assente Marc Marquez che, dopo aver provato ieri a correre nonostante l’operazione all’omero di martedì, ha deciso di rinviare il suo rientro a Brno. Un’occasione da non perdere per i suoi rivali al titolo, che proveranno a conquistare più punti possibile per aumentare il proprio vantaggio sul campione del mondo, fermo a quota 0. Il Gran Premio di Andalusia LIVE: Giro 12/25 – Cadono Danilo Petrucci e Jack Miller, nel frattempo Bagnaia supera Vinales e si mette sulla scia di Valentino Rossi; Giro 6/25 – Vinales non riesce a superare Rossi, Quartararo intanto guida con tre secondi di ... Leggi su sportfair

C’è qualcosa che non va nel nuovo motore della Yamaha. La scorsa settimana, in gara, Valentino Rossi si era fermato dopo che sul cruscotto della sua M1 si era acceso l’allarme rosso, che rivela un pro ...

Motogp: Marquez, sentivo il braccio come morto

"Abbiamo deciso con la Honda di provare a correre oggi, i tempi sembravano buoni, ma quando ho iniziato le qualifiche ho avuto una strana sensazione al braccio, come se fosse morto. A quel punto ho de ...

