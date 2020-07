MotoGP, GP Andalusia 2020: risultati e classifica tempi warm-up (Di domenica 26 luglio 2020) I risultati e classifica del warm-up del GP d’Andalusia 2020. Al mattino il tempo più veloce è quello del poleman Fabio Quartararo che al mattino ha girato in 1.37:710 precedendo gli ottimi Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. A seguire un altrettanto buon Bagnaia seguito da Nakagami che è stato il migliore su Honda in un warm up che ha visto Alex Marquez piazzarsi 16°. Petrucci e Rossi invece chiudono rispettivamente con l’undicesimo e dodicesimo rilevamento cronometri, nono invece Morbidelli. Di seguito la top 12 del warm-up. classifica (TOP 12) Quartararo ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : Marquez rinuncia alla gara: 'Ci ho provato, adesso posso dormire sereno' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AndaluciaGP - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Ufficiale la rinuncia di Marc Marquez: lo spagnolo domani non correrà nel GP dell’Andalusia… - SkySportMotoGP : Gp Spagna 2020. Valentino Rossi: 'Non ancora da podio, dobbiamo migliorare' #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori… - motograndprixit : #MotoGP | Gp @circuitodejerez Warm Up: @FabioQ20 al Top, risale @AndreaDovizioso - - MaganucoF : RT @SkySportMotoGP: SI TORNA IN PISTA! Oggi il GP di Jerez: orari tv e ultime news #SkyMotori #SkyMotoGP #AndaluciaGP #MotoGP -