Milano | movida selvaggia | scatta la diffida al sindaco

Il Giorno

Milano, 26 luglio 2020 - Un atto di diffida per il sindaco. Lo hanno presentato in Tribunale sei comitati di cittadini esasperati dalla movida selvaggia (Pro Arco Sempione, dei Navigli, Santagostino, ...