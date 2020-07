L’interrogativo di Umberto Chiariello: “Possibile che Hirving Lozano non giochi in una partita inutile come quella con il Sassuolo?” (Di domenica 26 luglio 2020) Il Napoli ha vinto per 2-0 contro un Sassuolo più che temibile, eppure non tutti si dicono pienamente soddisfatti del successo azzurro. Il giornalista Umberto Chiariello, nel corso di Campania Sport in onda su Canale 21, ha avuto da ridire analizzando il match che ha visto gli azzurri superare i neroverdi anche grazie all’aiuto del Var. Ben quattro le reti annullate agli ospiti. “Non ci sono tanti motivi per sorridere. Il Napoli è scoppiato. Questa squadra ha fatto una grande fatica contro il Sassuolo. Sul piano fisico i partenopei hanno sofferto tanto”. “Ci sono tante cose che non mi convincono. Il mistero Lozano si infittisce. Possibile che il messicano non abbia avuto nemmeno un minuto a disposizione in una partita inutile come ... Leggi su calciomercato.napoli

