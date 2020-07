Ledecky: "Olimpiadi? Ho la pelle d'oca. Voglio essere la più veloce" (Di domenica 26 luglio 2020) TOKYO, Giappone, - " Mi fa venire la pelle d'oca pensare alle Olimpiadi del prossimo anno, speriamo di riuscire a riunirci e a celebrare quel momento. Sto spendendo questi 12 mesi in più per cercare ... Leggi su corrieredellosport

TOKYO (Giappone) - "Tutti comprendiamo che le Olimpiadi del prossimo anno potrebbero non sembrare delle normali Olimpiadi e che ci saranno alcuni cambiamenti. Ma davvero, nulla delle nostre vite è nor ...A differenza di altre colleghe, Katie Ledecky sembra aver capito che è impossibile immaginare un’Olimpiade come quelle passate: “Tutti comprendiamo che le Olimpiadi del prossimo anno potrebbero non se ...