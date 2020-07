Kanye West chiede scusa a Kim Kardashian: “ti ho ferita, perdonami!”: paura per la sua salute mentale (Di domenica 26 luglio 2020) Arrivano le scuse di Kanye West alla moglie Kim Kardashian per aver parlato delle loro “questioni private”. E così sabato pomeriggio, come rivela il DailyMail nell’edizione online, il rapper e candidato alla presidenza Usa ha rotto il silenzio sullo stato del suo matrimonio con Kim pregandola di perdonarlo dopo aver delirato per circa una settimana... L'articolo Kanye West chiede scusa a Kim Kardashian: “ti ho ferita, perdonami!”: paura per la sua salute mentale proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

