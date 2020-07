Juventus-Sampdoria, i diffidati bianconeri a rischio per il Cagliari (Di domenica 26 luglio 2020) Secondo match point per la Juventus di Massimo Sarri che, dopo aver perso a sorpresa contro l’Udinese, non può permettersi di fallire anche il secondo. In caso di vittoria nella trentaseiesima giornata di Serie A contro la Sampdoria, i bianconeri potrebbero festeggiare matematicamente lo scudetto con due giornate di anticipo. La Vecchia Signora dovrà stare attenta però a non esagerare alcuni interventi di gioco, in modo tale da evitare pesanti squalifiche in vista del match contro il Cagliari. In particolare, Bentancur, Danilo e Rabiot rischiano moltissimo di cadere in una sanzione del Giudice sportivo, in quanto entrambi diffidati per somma di ammonizioni. Leggi su sportface

