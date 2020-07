Juve-Sampdoria, i convocati di Sarri: riecco Higuain (Di domenica 26 luglio 2020) TORINO - Maurizio Sarri ritrova Higuain . Il Pipita figura fra i 22 convocati per la sfida di stasera all' Allianz Stadium contro la Sampdoria , partita che potrebbe portare i bianconeri al loro nono ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : Inizia in questo momento l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti invitati alla vigilia di #JuveSamp ?? Live,… - juventusfc : #OppositionWatch: alla scoperta della Samp. ?? - juventusfc : #StartingXI - Undici nomi storici per #JuveSamp! Sul nostro sito e sulla nostra App! ???? - Notiziedi_it : Juve, i convocati per il match Scudetto con la Sampdoria: le decisioni su Higuain, Pjanic e Chiellini - junews24com : Diffidati Juve: i bianconeri a rischio squalifica contro la Sampdoria - -