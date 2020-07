Il Covid degli oggetti perduti (Di domenica 26 luglio 2020) Messi in quarantena, distrutti o semplicemente smarriti. La ricerca straziante degli effetti personali dei morti da coronavirus.Il telefonino con i video e le foto ricordo di una vita perduti per sempre. La fede ritrovata dopo tre mesi e mezzo, gli occhiali, le pantofole, il rasoio elettrico smarriti o distrutti per timore del contagio. Anche le catenine, i ciondoli, gli orecchini, l'orologio, le chiavi di casa, le carte di credito o la foto ingiallita dal tempo della famiglia mai più ritrovati nello tsunami della pandemia che ha travolto l'Italia. Il danno collaterale del Covid-19, come in guerra, è la penosa ricerca che i familiari delle vittime fanno degli effetti personali dei loro cari. Il ricordo tangibile di chi non c'è più e non hai neppure avuto la possibilità di tenere per ... Leggi su panorama

«La presenza degli uomini in divisa mi sembra una buona iniziativa ... Oltre a piazze, stazioni e aeroporti, nell’estate delle vacanze a rischio Covid, le pattuglie si spostano anche nelle zone ...

Ventimiglia. 6000 Sardine Ponentine e Rete Sanremo Solidale invitano numerose associazioni alla mobilitazione indetta per domenica 26 luglio, alle 18, al Belvedere Resentello (rotonda, vicino al Bisci ...

