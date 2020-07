I tecnici palermitani in coro: 'Boscaglia ideale per il girone della morte in C' (Di domenica 26 luglio 2020) Il tecnico preferito dagli allenatori palermitani per il nuovo Palermo della Serie C è Roberto Boscaglia . Giuseppe Leone de La Gazzetta dello Sport ha chiesto un'opinione a diversi esponenti 'rosanero' del mondo del calcio: in molti hanno visto nell'ex Trapani il profilo ideale. ' Il nome di Boscaglia può avere forte appeal ... Leggi su stadionews

ILOVEPACALCIO : Gazzetta dello Sport: 'È #Boscaglia il preferito dei tecnici palermitani «Esperto e vincente. Al #Palermo serve pur… -

Ultime Notizie dalla rete : tecnici palermitani Gazzetta dello Sport: "È Boscaglia il preferito dei tecnici palermitani «Esperto e vincente. Al Palermo serve pure il bomber ilovepalermocalcio.com - Il Sito dei Tifosi Rosanero Il canale Mortillaro di Cruillas verso la messa in sicurezza, ok al progetto di 1,2 milioni

Verso la messa in sicurezza del canale Mortillaro che si trova nel quartiere palermitano di Cruillas. Gli uffici comunali dell’area della Rigenerazione urbana hanno inviato alla Regione Siciliana il p ...

Il Giro d’Italia 2020 partirà da Palermo con la prima tappa cronometro individuale

Palermo è la città di partenza del Giro d’Italia 2020 di ciclismo. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori all’amministrazione palermitana, il 3 ottobre a Palermo si terrà la prima tappa cronome ...

