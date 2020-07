Gwyneth Paltrow rivela: “La moglie di un noto attor mi ha insegnato a fare i pom***i” (Di domenica 26 luglio 2020) Gwyneth Paltrow sempre più esplicita. L’attrice ha rivelato di aver appreso i “segreti” del sesso orale da una maestra d’eccezione, la moglie di un noto attore. L’occasione per raccontarlo è arrivata durante un suo intervento nel podcast “Literally With Rob Lowe”, condotto da Rob Lowe, suo amico di vecchia data: a lui ha confidato che è stata sua moglie Sheryl Berkoff ad averla istruita su come praticare il sesso orale quando aveva 15 o 16 anni. Gwyneth Paltrow ha spiegato di aver incontrato la Berkoff intorno al 1988 o 1989, quando la futura moglie di Lowe stava lavorando come truccatrice sul set di “Blythe Danner“: Sono stata subito ... Leggi su ilfattoquotidiano

