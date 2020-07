Grugliasco, malore durante la serata in discoteca: muore 42enne (Di domenica 26 luglio 2020) Ricordo benissimo, sempre presente nelle nostre serate, una grande appassionata della musica cubana, ci mancherà il tuo sorriso, la tua voglia di ballare' un altro ricordo., fonte TORINO TODAY, Leggi su blitzquotidiano

Una donna di 42 anni, Debora Congiu, è morta per un improvviso malore mentre si trovava in una discoteca a Grugliasco. Debora Congiu, 42 anni di Bagnolo Piemonte, è morta questa notte colpita da un im ...Una serata di divertimento in discoteca in un comune del Torinese, in pochi minuti, si è trasformata in una tragedia. Una serata come tante a ritmo di musica latino-americana in un noto locale di Grug ...