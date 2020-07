Daydreamer, Can Yaman: insuccesso in Tv? Un’altra strada per l’attore (Di domenica 26 luglio 2020) Can Yaman non si ferma mai. Ha tanti progetti da sviluppare nel breve e lungo periodo. La sua carriera da attore non terminerà di certo con Daydreamer – Le ali del sogno, soap turca che ha riscosso un grande successo in Italia. Ma se tutta questa popolarità dovesse di colpo sparire? Lui non se ne … L'articolo Daydreamer, Can Yaman: insuccesso in Tv? Un’altra strada per l’attore proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

meshorahomy : RT @MasterAb88: Boom di #Daydreamer Il bacio di ieri tra Can e Sanem appassiona oltre 2,4 milioni col 21,35%. E adesso cosa succederà? Non… - meshorahomy : RT @MasterAb88: Chiude alla grande la Settimana #DayDreamer che ieri, 24 luglio, mantiene 2,4 milioni con il 20,55%. Can e Demet tengono il… - fabsworldx : Comunque sembro una bipolare che si scassa per JeyJey, Muzo e Deren e piange per Can e Sanem #Daydreamer - Mariaca94085220 : RT @MasterAb88: Chiude alla grande la Settimana #DayDreamer che ieri, 24 luglio, mantiene 2,4 milioni con il 20,55%. Can e Demet tengono il… - LuciaFerraroEM : RT @Mirellacaporal1: Buongiorno e buona domenica a tutte ??????? Gunaydin #CanYaman #DemetÖzdemir Can e Sanem ??? Gunaydin?? Buongiorno ??Good… -