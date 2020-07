CDS – “Napoli, grinta Barça” (Di domenica 26 luglio 2020) Una rete di Elseid Hysaj nel primo tempo e una di Allan nel finale riportano il Napoli al successo contro il Sassuolo. Gennaro Gattuso e Roberto De Zerbi hanno dato dimostrazione di essere due dei migliori tecnici emergenti del nostro campionato, dando grande spettacolo in campo. Il Corriere dello Sport dedica in prima un titolo anche agli azzurri: “Napoli, grinta Barça. Il VAR gela il Sassuolo: annullati quattro gol”, si legge. Non mancano comunque le critiche. “Se il Napoli chiedeva alla partita di ieri un’ipotesi di simulazione della sfida di inizio agosto con il Barcellona, dal campo è uscito con due considerazioni banali e uguali. La prima è che qualche volta i gol si possono sprecare e che le occasioni si possono concedere senza patire conseguenze. La seconda è che puoi cavartela ma per circostanze straordinarie, ... Leggi su calciomercato.napoli

