Cagliari-Udinese: infortunio per Nuytinck, sostituzione al 15° (Di domenica 26 luglio 2020) Deve correre subito ai ripari Gotti che al 15° è costretto a utilizzare il primo cambio della gara. Dopo il primo quarto d’ora di Cagliari-Udinese è Nuytinck ad alzare bandiera bianca a causa di un infortunio. Il difensore friulano ha subito un movimento innaturale della gamba durante un contrasto di gioco con Joao Pedro. Dopo circa 30 secondi Nuytinck ha avvisato la panchina chiedendo l’inevitabile cambio. Al suo posto Sema. Leggi su sportface

CarolRadull : Today's Serie A Fixtures Bologna vs. Lecce 6.15pm AS Roma vs. Fiorentina 8.30pm Cagliari vs. Udinese 8.30pm Spa… - sportface2016 : #CagliariUdinese | Infortunio per #Nuytinck, sostituzione dopo 15 minuti - CagliariNews24 : ?? 18' #CagliariUdinese 0-1 ?? #dePaul da posizione defilata, #Cragno risponde. Ma il #Cagliari è assente ?? SEGUI… - FtimaBa45599326 : RT @LeonRMA1990: Minuto 15 ??????Cagliari 0-1 Udinese???? ??????Roma 0-0 Fiorentina???? ??????Spal 0-0 Torino???? ??????Verona 0-0 Lazio???? Bota de Oro:… - LeonRMA1990 : Minuto 15 ??????Cagliari 0-1 Udinese???? ??????Roma 0-0 Fiorentina???? ??????Spal 0-0 Torino???? ??????Verona 0-0 Lazio???? Bota d… -