Barcellona in crisi: Bartomeu ha deciso il futuro di Setien (Di domenica 26 luglio 2020) Il Barcellona si trova a fare i conti con il fallimento totale nei confini nazionali. Semifinale in Supercoppa di Spagna, quarti di finale in Copa del Rey e secondo posto in Liga: risultati decisamente al di sotto di ogni aspettativa. Normale dunque che si cerchi un responsabile di fronte a prestazioni e numeri così modesti. La testa richiesta da parte della tifoseria è quella di Quique Setien, l'allenatore subentrato a gennaio.caption id="attachment 985293" align="alignnone" width="1024" Setien (Getty Images)/captionDECISIONEIl presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, però, dimostra di avere le idee chiare, come ha dichiarato ai microfoni del undo Deportivo: "Setién non è mai stato in discussione. Nonostante la mancata vittoria della Liga, dobbiamo guardare ... Leggi su itasportpress

