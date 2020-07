Alessandro Vespignani: "In Europa la curva sale, restiamo umili e vigili" (Di domenica 26 luglio 2020) “L’Italia è sulla strada giusta, ma deve continuare a vigilare”, perché la curva sale nel “contesto europeo, in particolare Francia e Spagna”. Alessandro Vespignani, fisico informatico, esperto di “epidemiologia computazionale” della Northeastern University di Boston, studia le dinamiche del contagio e avverte l’Italia sulle contromisure da prendere. “Dobbiamo mantenere bassa la curva, se vogliamo continuare a gestire bene l’emergenza. Mi preoccupa il contesto europeo” dice al Corriere della Sera, “c’è una recrudescenza del virus” in Francia e Spagna, “ennesima dimostrazione che il circolo virtuoso non si mantiene da solo. Dobbiamo essere umili e continuare a lavorare. In ... Leggi su huffingtonpost

