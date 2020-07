Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2020 ore 18:30 (Di sabato 25 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 25 LUGLIO 2020 ORE 18.20 FEDERICO DI LERNIA BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IL TRAFFICO E’ REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E sulle principali strade e autostrade del territorio laziale SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA civitavecchia E SANTA SEVERA NEI DUE SENSI SULL’APPIA CODE NEI DUE SENSI TRA ALBANO LAZIALE E ARICCIA Sulla pontina code a tratti tra spinaceto e castel di decima in direzione eur SULLA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA NETTUNENSE: CODE A TRATTI TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI SULLA FLACCA CODE A TRATTI TRA SPERLONGA E GAETA NEI DUE SENSI PER IL TRASPORTO FERROVIARTIO SEGNALIAMO TRAFFICO sospeso SULLA LINEA ALTA VELOVITA ... Leggi su romadailynews

