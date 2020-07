Un rapinatore spara in un supermercato: ferita una bambina di 5 anni (Di sabato 25 luglio 2020) In un supermercato a Cormano, Milano, un rapinatore ha esploso un colpo di pistola che ha colpito una bambina di 5 anni a un polpaccio. La piccola è stata trasportata in ospedale ed è stata operata in ... Leggi su globalist

Piergiulio58 : Cormano, rapinatore spara al supermercato: feriti un vigilante e una bambina. - infoitinterno : Terrore all'Eurospin, il rapinatore spara: feriti guardia giurata e bimba di 5 anni - infoitinterno : Cormano, rapinatore spara al supermercato: feriti un vigilante e una bambina - radiolombardia : Rapina a Cormano (Mi), rapinatore spara a terra: ferita una bambina e la guardia giurata - - qn_giorno : #Milano #Cormano, rapinatore spara al supermercato: ferito un vigilante e una bambina -