Tragedia a Mykonos: 18enne italiana muore in incidente stradale (Di sabato 25 luglio 2020) Valentina Dardari La ragazza era in vacanza con alcune amiche. Sarebbero dovute rientrare in Italia poche ore dopo l'incidente Tragedia in Grecia dove una ragazza italiana di 18 anni ha perso la vita mentre si trovava in vacanza con le sue amiche del cuore. Ieri sarebbero dovute rientrare in Italia. Bella Carlotta, con due occhi chiari che ricordano il mare. Un incidente stradale avvenuto sull’isola di Mykonos ha spezzato per sempre i suoi sogni e il suo futuro. Carlotta Martellini, residente a Perugia, aveva festeggiato la maggiore età solo 12 giorni fa. Una festa con amici, parenti e 18 candeline da spegnere. Poi, per festeggiare il compleanno e l’estate aveva deciso di partire con alcune sue amiche, più grandi di un anno, e trascorrere una ... Leggi su ilgiornale

