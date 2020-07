Thandie Newton e le rivelazioni su Tom Cruise: "Ha avuto coraggio", dice Leah Remini (Di sabato 25 luglio 2020) L'attrice Leah Remini, ex membro di Scientology, si è complimentata con Thandie Newton per aver parlato apertamente di Tom Cruise e dell'esperienza sgradevole avuta con l'attore. I recenti commenti di Thandie Newton sono stati accolti positivamente dalla collega Leah Remini, che si è complimentata con l'attrice di Westworld per il coraggio mostrato nel raccontare l'esperienza di lavoro poco piacevole con Tom Cruise sul set di Mission: Impossible. "Ci vuole coraggio per fare ciò che ha fatto Thandie, e se più persone rivelassero questo tipo di retroscena, se avessero il coraggio di parlare, allora potremmo finalmente andare da ... Leggi su movieplayer

