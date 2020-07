Tennis, Schwartzman: “Far disputare gli Us Open dopo sette mesi di inattività è una follia” (Di sabato 25 luglio 2020) Ai microfoni del programma radiofonico “Millenium Sports“, il Tennista argentino Diego Schwartzman ha fatto il punto della situazione sulla stagione Tennistica, criticando apertamente l’operato di Gaudenzi e determinate scelte dell’Atp: “La cancellazione del torneo di Washington era nell’aria, ma noi Tennisti lo abbiamo saputo attraverso Twitter. L’ATP ha emesso un comunicato ufficiale solamente mezz’ora dopo che molti mezzi di comunicazione lo avevano già annunciato. Probabilmente non sono a conoscenza della difficoltà di viaggiare tra i vari paesi attualmente. La loro comunicazione con i giocatori è terribile. A mio avviso far disputare lo Us Open dopo sette ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Schwartzman Tennis, Schwartzman: "Far disputare gli Us Open dopo sette mesi di inattività è una follia" Sportface.it L’ATP modifica le entry-list: quattro settimane (e non sei) prima dei tornei

Tre top 10 (Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas e David Goffin), ma anche Bautista Agut, Schwartzman, Khachanov, Shapovalov e Garin. Tra gli azzurri figurerebbe direttamente nel main draw il solo ...

Madrid: Nadal facile con Auger-Aliassime. Fognini ok con Millman

Fabio, dopo il convincente successo su Edmund,supera 6-2 6-2 John Millman in 1 ora e 10 minuti di gioco. Dopo i problemi intestinali lo spagnolo supera 6-3 6-3 il lanciatissimo canadese. 8 maggio - 21 ...

