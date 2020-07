Sondaggio, i partiti: la Lega di Salvini al 23,1, Meloni ora è a soli 5 punti (Di sabato 25 luglio 2020) L’indice di gradimento del governo Conte mai così alto: 61. Pd al 19,6%, in calo come la Lega. Movimento 5 Stelle al 18,9%: in salita Leggi su corriere

Corriere : FdI di Meloni al 18%, ora è solo a 5 punti dalla Lega di Salvini (23,1%) - EnricJuliana : RT @Corriere: FdI di Meloni al 18%, ora è solo a 5 punti dalla Lega di Salvini (23,1%) - marcoprat : Sondaggio, i partiti: #FdI di #Meloni al 18%, a 5 punti dalla #Lega di #Salvini (23,1%) - italiaanzitutto : RT @adolfo_urso: Sondaggio, i partiti: @FratellidItalia di #Meloni al 18%, a 5 punti dalla #Lega di #Salvini (23,1%) - CaioGCM : Sondaggio, i partiti: FdI di Meloni al 18% Ora è a 5 punti dalla Lega di Salvini (23,1%) -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio partiti Sondaggio, i partiti: FdI di Meloni al 18%, a 5 punti dalla Lega di Salvini ( 23,1%). Pd al 19,6%, M5S al... Corriere della Sera Usa: per il responsabile della campagna elettorale di Trump i sondaggi lo sottostimano

Il responsabile della campagna elettorale ha detto che la sua analisi dei sondaggi pubblici ha rilevato che gli elettori repubblicani sono regolarmente sottocampionati. Stepien ha sottolineato gli ...

Visite a distanza, parte il sondaggio

Al via un sondaggio online dell’Ausl tra i pazienti cronici seguiti dai servizi ospedalieri, per valutare "il livello di gradimento dei pazienti seguiti a livello domiciliare con la teleassistenza a c ...

Il responsabile della campagna elettorale ha detto che la sua analisi dei sondaggi pubblici ha rilevato che gli elettori repubblicani sono regolarmente sottocampionati. Stepien ha sottolineato gli ...Al via un sondaggio online dell’Ausl tra i pazienti cronici seguiti dai servizi ospedalieri, per valutare "il livello di gradimento dei pazienti seguiti a livello domiciliare con la teleassistenza a c ...