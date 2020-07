Sarri: "Devo adattarmi ai calciatori della Juve, sennò allenerei me stesso" (Di sabato 25 luglio 2020) TORINO - " Noi in tutte la partite che facciamo vediamo la possibilità e la voglia di portare a casa punti. C'è la volontà di andare all'obiettivo senza perdere la testa, abbiamo fino al 2 agosto per ... Leggi su corrieredellosport

romeoagresti : #Sarri: 'Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25… - df_1999 : RT @romeoagresti: #Sarri: 'Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25 calci… - acdicerbo : RT @romeoagresti: #Sarri: 'Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25 calci… - CoachMouad : RT @romeoagresti: #Sarri: 'Devo essere io ad adattarmi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Un club non può comprare 25 calci… - JPeppp : #Sarri: 'Sono io che devo adattarmi ai giocatori'. #JuveSamp -