MotoGP, pagelle qualifiche GP Andalusia Jerez 2020: è ancora pole Quartararo (Di sabato 25 luglio 2020) Le pagelle delle qualifiche del Gran Premio di Andalusia, valevole per la seconda tappa del Mondiale 2020 di MotoGP. Fabio Quartararo conquista la seconda pole position in altrettante qualifiche, precedendo Maverick Vinales e Francesco Bagnaia in prima fila. Subito dietro un ottimo Valentino Rossi. Solo quattordicesimo Andrea Dovizioso. LE pagelle Fabio Quartararo 10 ancora lui davanti, anche se stavolta con un po’ di fortuna. Il francese si prende la pole e può esultare dopo l’annullamento dell’ultimo giro di Vinales. Rimane comunque una partenza da dieci pieno quella del vincitore del GP di Spagna, che domani andrà a caccia di un altro ... Leggi su sportface

JumpStartMotori : MotoGP, le pagelle del GP Spagna 2020 [PODCAST] - JumpStartMotori : LE NOSTRE *PAGELLE* DEL GP DI SPAGNA 2020???? #AndaluciaGP #SkyMotori @MotoGP @SkySportMotoGP - matteopittaccio : RT @CarboKart_: Sono tornate. Con più arzigogoli. Con più citazioni, musicali e non. Con più voglia di stupire, impressionare, emergere. Da… - CarboKart_ : Sono tornate. Con più arzigogoli. Con più citazioni, musicali e non. Con più voglia di stupire, impressionare, emer… - thelastcornerit : #MotoGP #Pagelle #TheLastCornerIT #Jerez | Bella, pazza, diabolica, Gioventù Brucata -