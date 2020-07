Marquez si arrende al dolore, non gareggerà a Jerez. Pole di Quartararo, terzo Bagnaia quarto Rossi (Di sabato 25 luglio 2020) Marc Marquez non sarà domani sulla griglia di partenza del gp di Andalusia. Troppo forte il dolore al braccio destro, operato appena quattro giorni fa. Lo spagnolo della Honda stamattina ha voluto ... Leggi su leggo

Quartararo conquista la pole a Jerez. Niente da fare per Marc Marquez. Il pilota spagnolo domani non correrà. Fabio Quartararo conquista la seconda pole consecutiva in MotoGP: il francese che corre ...Marc Marquez non sarà domani sulla griglia di partenza del gp di Andalusia. Troppo forte il dolore al braccio destro, operato appena quattro giorni fa. Lo spagnolo della Honda stamattina ...