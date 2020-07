L’allenatore nel pallone 2: Recensione, Trama, Cast (Di sabato 25 luglio 2020) Nel 2007 usciva nei Cinema il film L’allenatore nel pallone 2, diretto dal Regista Sergio Martino. In Italia al Box Office L’allenatore nel pallone 2 ha incassato nelle prime 5 settimane di programmazione 7,6 milioni di euro, e 3,6 milioni di euro nel primo weekend. Oronzo Canà torna ad allenare la Longobarda in un nuovo ed esilarante film. Leggi anche: L’allenatore nel pallone: Recensione, Cast, Trama L’allenatore nel pallone 2: Film Arriva, prima o poi, il momento di confrontarsi con un cult movie che negli anni ’80 fu snobbato dalla critica. Per poi divenire uno dei film più visti, acquistati e chiacchierati degli ultimi cinquant’anni in Italia. Sarebbe molto comodo, a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

