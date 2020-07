L'affaire "camici" in Lombardia e il bonifico sospetto di Attilio Fontana (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato per la commessa da 513 mila euro in camici che l’azienda di suo cognato Andrea Dini e di sua moglie Roberta hanno fornito alla Regione. Quando esce la storia, Fontana spiega di non averne mai saputo nulla, e contestualmente dall’azienda fanno sapere che i camici saranno consegnati, sì, ma gratuitamente, come beau geste al cospetto dell’emergenza. Ma proprio in quei giorni, quando la notizia comincia a circolare – si viene ora a sapere dalla procura di Milano – Fontana cerca di bonificare 250 mila euro all’azienda di moglie e cognato. I soldi sono su un suo conto in Svizzera, con sopra 5,3 milioni di euro scudati nel 2015 e provenienti dalla Bahamas (si ... Leggi su huffingtonpost

