La forma letteraria perfetta per raccontare questi tempi di stupore (Di sabato 25 luglio 2020) Il micro-saggio è la forma letteraria appropriata per questa crisi che si protrae. E questo è perché, tra tutte le forme letterarie, è quella che si attaglia alla perfezione allo stato mentale del dormiveglia. Un micro-saggio può sembrare una poesia, ma non lo è. Non mira all’intensità e alla concisione richieste perfino dalla poesia in prosa. E non si attiene nemmeno alle formalità e agli schemi del verso libero. Una poesia può essere scritta solo in un triplo stato mentale: inconscio, conscio e ritmico. Ma un micro-saggio può fare a meno della parte conscia, e per i ritmi, vanno e vengono. Per cui un micro-saggio può essere scritto in una condizione di stupefazione. Non deve avere nemmeno senso. Comincia e finisce con una rapidità che lascia ... Leggi su linkiesta

