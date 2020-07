Juve, Douglas Costa è un (costoso) flop: lo dicono i numeri (Di sabato 25 luglio 2020) Era arrivato come uno dei colpi migliori del mercato bianconero edizione 2017-18. Ma ora Douglas Costa può rivelarsi per la Juventus un costoso flop. Soprattutto economico. Juventus v Atalanta BC - Serie A A dirlo sono i numeri snocciolati dall'edizione odierna di Tuttosport. L'attaccante esterno brasiliano era arrivato a Torino dal Bayern Monaco, tre anni fa, per la bellezza di 46 milioni di euro. Ma al momento l'investimento bianconero si è rivelato un clamoroso spreco, visti i numeri di... Leggi su 90min

