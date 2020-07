Interrogati i carabinieri di Piacenza incastrati da microspie in auto (Di sabato 25 luglio 2020) Federico Garau Montella era più preoccupato di come riuscire a procurarsi le sostanze stupefacenti piuttosto che per l'idea di essere finito al centro di un'indagine. Le microspie scoperte dal carrozziere Matteo Giardino, anche lui indagato Emergono ulteriori elementi circa la "caserma degli orrori" di Levante a Piacenza, sequestrata e finita sotto le luci della ribalta per gli illeciti compiuti dai carabinieri ora indagati e, pare, sotto le direttive dell'appuntato Peppe Montella. A quanto pare, proprio quest'ultimo era perfettamente consapevole del fatto di essere divenuto un obiettivo della guardia di finanza, venuta a conoscenza di quei traffici di droga condotti lungo l'asse Milano-Piacenza ed avvenuti anche durante il periodo di chiusura del Paese seguito all'emergenza sanitaria Coronavirus. Era ... Leggi su ilgiornale

