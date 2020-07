Inter, Conte: «Europa League difficile. Borja Valero? Un Santo» (Di sabato 25 luglio 2020) Antonio Conte ha parlato al termine della sfida vinta contro il Genoa: le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta contro il Genoa. SECONDO POSTO – «Il problema è che dipende da come si vede il bicchiere. Penso che nell’ultimo periodo, non so per quale motivo, il bicchiere lo si è sempre voluto vedere mezzo vuoto. Poi però ci sono numeri che parlano chiaro, che confortano. Questi ragazzi stanno facendo cose buonissime, sicuramente si deve migliorare, ma al tempo stesso devo fargli i complimenti, perché sono ragazzi seri, che si impegnano e non stanno mollando. Dispiace per alcune partite, anche l’ultima con la Fiorentina, perché ... Leggi su calcionews24

