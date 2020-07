Il nome di Salvini nelle chat dell’inchiesta su Diasorin e il policlinico San Matteo di Pavia (Di sabato 25 luglio 2020) nelle carte all’esame della Procura della Repubblica di Pavia per l’inchiesta sull’accordo tra policlinico San Matteo di Pavia e azienda Diasorin per l’effettuazione dei test sierologici anti-Covid, in una chat tra amministratori è spuntato il nome di Matteo Salvini. Un esponente di spicco della Lega, in un messaggio, attacca duramente il sindaco di Robbio (Pavia), Roberto Francese, favorevole ad un test alternativo a quello dell’ospedale di Pavia e della società di Saluggia (Vercelli): “Ho sentito Matteo – afferma il leghista -, chi sta con quel miserabile è fuori dal partito”, scrive Il Fatto ... Leggi su nextquotidiano

