Il governatore Fontana è indagato per frode (Di sabato 25 luglio 2020) MILANO – Il governatore della Lombardia Attilio Fontana e’ indagato per frode in pubbliche forniture nella vicenda della cessione di camici sanitari alla Regione da parte di Dama spa, societa’ controllata dal cognato del presidente e di cui possiede una quota del 10% anche la moglie di Fontana. La notizia e’ trapelata ieri in tarda serata dopo che in giornata era stato lungamente interrogato dai magistrati l’ex direttore generale di Aria, la centrale acquisti della Regione, Filippo Bongiovanni, centrale acquisiti a cui il cognato di Fontana aveva prima venduto e poi regalato la fornitura di camici, circa 75.000. Leggi su dire

