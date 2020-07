Halo Infinite: il multiplayer sarà presente al lancio, ma secondo alcuni rumor potrebbe essere free-to-play (Di sabato 25 luglio 2020) Giovedì Microsoft ha dato il via al suo evento dedicato ai giochi Xbox Series X (e non solo) in arrivo prossimamente. Tra questi c'era ovviamente la punta di diamante, ovvero Halo Infinite che si è mostrato attraverso una demo.Tuttavia i giocatori si sono chiesti se la modalità multiplayer sarà presente al lancio, dato che 343 Industries non ha fatto nessun accenno a riguardo durante il gameplay. Nonostante certe voci emerse in questi giorni, che indicano che il multiplayer arriverà in un secondo momento, gli sviluppatori hanno deciso di rompere il silenzio e di smentire categoricamente le dicerie. Brian Jarrard, il director della community di 343 Industries, ha pubblicato un tweet che ... Leggi su eurogamer

