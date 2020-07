Fedez e Chiara Ferragni scatenati in Salento: balli a passo di pizzica (Di sabato 25 luglio 2020) Chiara Ferragni e Fedez ballerini di pizzica: la coppia si è goduta un vero e proprio tuffo nel folclore locale e dopo la sfilata di Dior a Lecce si è lasciata andare a questo intermezzo nel capo di Leuca insieme alla compagnia tarantarte. Tra bellezze locali, resort e accoglienza i due non hanno esitato a documentare il tutto sui social. Il video è stato pubblicato nelle stories di Instagram del rapper che ha commentato con la consueta ironia la sua performance di ballerino. A seguire il ballo della moglie Chiara che non ha esitato a improvvisarsi ballerina di pizzica con risultati che hanno estasiato presenti nonostante le punzecchiature di Fedez: eloquente la didascalia della Storia: “convulsioni a ritmo di pizzica”. Leggi su newscronaca.myblog

