Corona virus: Italia, 12442 positivi a test (+141 in un giorno) con 35102 decessi (5) e 198320 guariti (128). Totale di 245864 casi (274) Dati della protezione civile (Di sabato 25 luglio 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile.

