Convenzione contro la violenza sulle donne, la Polonia si dissocia (Di sabato 25 luglio 2020) Lunedì prossimo la Polonia comincerà il processo di disdetta della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Lo ha annunciato oggi il ministro della Giustizia Zbigniew Ziobro.In conferenza stampa Ziobro ha spiegato che secondo lui la Convenzione, varata nel 2011 e firmata dalla Polonia un anno dopo, contiene “concetti ideologici” non condivisi dall’attuale esecutivo polacco, fra cui quello sul sesso “socio-culturale” in opposizione al sesso “biologico”. Leggi su huffingtonpost

sadape54 : RT @HuffPostItalia: Convenzione contro la violenza sulle donne, la Polonia si dissocia - eziomauro : RT @HuffPostItalia: Convenzione contro la violenza sulle donne, la Polonia si dissocia - HuffPostItalia : Convenzione contro la violenza sulle donne, la Polonia si dissocia - fdagentile : #Polonia via da Convenzione contro violenza sulle donne. Da lunedì parte il processo per uscire dal… - carloberini : Il percorso di modifica della #leggeMancino per l'inserimento del reato di #omotransfobia si sta avvitando su un pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Convenzione contro Convenzione contro la violenza sulle donne, la Polonia si dissocia L'HuffPost Polonia: Kowalski (PiS), Convenzione di Istanbul contrasta con valori costituzionali

Varsavia, 25 lug 13:04 - (Agenzia Nova) - La Polonia dovrebbe revocare la sua adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne ...

I DIVERSI VOLTI DELLA VIOLENZA SULLE DONNE:

L'AQUILA - Stupri, femminicidi e altre violenze sessuali sono gravissime forme di violazione dei diritti umani, che segnano indelebilmente le vittime nel fisico e nella psiche, compromettendone la sal ...

Varsavia, 25 lug 13:04 - (Agenzia Nova) - La Polonia dovrebbe revocare la sua adesione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne ...L'AQUILA - Stupri, femminicidi e altre violenze sessuali sono gravissime forme di violazione dei diritti umani, che segnano indelebilmente le vittime nel fisico e nella psiche, compromettendone la sal ...