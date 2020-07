Citronella o Lemongrass: ecco tutto quello che non sapevi sulla pianta (Di sabato 25 luglio 2020) La Citronella o Lemongrass è una pianta sempreverde, dal colore brillante e dalle foglie appuntite. Non raggiunge altezze infinite (parliamo di circa un metro e mezzo), ma l’odore che sprigiona è meraviglioso. Le sue foglie, specie se arricciate nelle mani, producono una caratteristica profumazione agrumata che ricorda vagamente il limone. Citronella: una pianta estremamente poliedrica L’origine della Citronella è da collegarsi all’India, poiché la pianta generalmente predilige i luoghi più caldi e soleggiati. Il nome scientifico della pianta è Cymbopogon e ne esistono tantissime varietà. E’ conosciuta più come repellente naturale per le zanzare, ma in realtà la ... Leggi su notizieora

Le zanzare possono essere combattute in maniera naturale: basta adottare le piante che le tengono lontane come il rosmarino, la lavanda l'incenso. Ma anche… In estate, durante le ore serali, (ma spess ...

