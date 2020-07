Carabinieri Piacenza: finito l’interrogatorio all’appuntato Montella (Di sabato 25 luglio 2020) Un interrogatorio durato tre ore, durante le quali l’appuntato Montella si è mostrato collaborativo davanti al gip e ai pm, rispondendo a tutte le domande. La sua condotta, in riferimento ai fatti della caserma di Piacenza, a detta del suo legale Emanuele Solari, è stata dettata da ingenuità e vanità che l’hanno tratto in errore. “Si può sbagliare, si possono fare errori, per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale e chi ha sbagliato pagherà” ha detto. L’interrogatorio a Montella “C’è stata una collaborazione completa, chiarificatrice, esplicita e senza esitazioni” queste le parole pronunciate dal secondo legale, Giuseppe Dametti, alla fine dell’interrogatorio. Da ... Leggi su thesocialpost

