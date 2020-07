Calciomercato Inter: Chiesa si allontana, Marotta chiarisce in merito (Di sabato 25 luglio 2020) Calciomercato Inter, Marotta chiarisce la posizione della società nerazzurra in merito alla passibile trattativa con Federico Chiesa Calciomercato Inter, Marotta chiarisce la posizione della società nerazzurra in merito alla passibile trattativa con Federico Chiesa CHIAREZZA IN PRIMIS- l’Inter non intende avviare una trattativa per Federico Chiesa. Secondo Calciomercato.com, sarebbero due i motivi principali: per la fascia è già arrivato il Hakimi, pagato 40 milioni di euro. Inoltre la valutazione del giocatore oltre i 70 milioni di euro non convince la dirigenza nerazzurra. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Inter, incontro con il #ManUtd per il futuro di Sanchez - Gazzetta_it : Leo #Messi “rispetta” l’#Inter: non le ha mai fatto gol. E con le altre italiane ci va giù pesante... #Champions - DiMarzio : Sebastiano #Esposito, ad inizio settimana il rinnovo con l'#Inter. Poi potrebbe essere prestito e il #Torino è inte… - FahdYg : RT @cmdotcom: Pres. #Verona: '#Inter o #Lazio? Bella lotta per #Kumbulla, si decide in 15 giorni' - tommandrea : Per il Presidente del #Verona, Maurizio Setti, sarà una bella lotta tra #Inter e #Lazio per Marash #Kumbulla. Il s… -