Bonus casa 110%: le banche ancora in fase di studio (Di sabato 25 luglio 2020) A giorni dovrà arrivare la circolare dell’Agenzia delle Entrate con tutte le modalità per attivare il Bonus casa 110 per cento. Lo ha chiarito il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione parlamentare, tenutasi nei giorni scorsi, in cui ha annunciato l’arrivo di una maxi circolare applicativa che dovrà chiarire i dubbi e le modalità del Bonus casa 110%, detrazioni, congruità, visto di conformità e lavori trainanti con maggiore classe di efficientamento energetico, tutti a carico del Fisco. La circolare è un documento indispensabile per poter rendere effettiva la manovra delle agevolazioni casa, l’articolo numero 119 del decreto legge 34/2020, prevede che i lavori possono essere ... Leggi su notizieora

Alla ricerca delle opportunità per il settore dei serramenti l’ing. Giovanni Tisi analizza uno ad uno i sette casi pratici che la Guida delle Entrate prospetta La Guida al Superbonus rilasciata ieri ( ...

Alla ricerca delle opportunità per il settore dei serramenti l'ing. Giovanni Tisi analizza uno ad uno i sette casi pratici che la Guida delle Entrate prospetta La Guida al Superbonus rilasciata ieri ( ...